Дата: 11 марта 2015
Началась запись на XII Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса! С предварительной программой и условиями участия можно ознакомиться здесь!
Программа XII Форума субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса. Москва, Ильинка д. 6, ТПП РФ, 13 апреля 2015 г.
9.30 – 10.00 Регистрация участников Форума.
10.00 – 10.10 Приветствия в адрес участников Форума.
10.10 – 10.30 Новое в законодательстве России (Т.И. Колчанова, председатель подкомитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере зообизнеса, генеральный директор Союза предприятий зообизнеса).
Читать далее »
Дата: 16 января 2015
Зрители увидели, как грызун переносит запасы в свою нору.
Около 20 орешков и кусочков цукатов может унести за своими щеками запасливый хомяк. Чтобы подсчитать это, а также показать зрителям, как распределяется пища в защечных мешках грызуна, журналисты телеканала BBC использовали специальную рентген-камеру.
Читать далее »
Дата: 25 апреля 2014
В марте и апреле 2014 года жители обеих столицы, а также гости из других городов России и ближнего зарубежья посетили весенние выставки «ЗооПалитра»® и Зоошоу «Зверек на ладошке»® в Москве и Санкт-Петербурге.
Быт современного горожанина и сам стиль жизни в мегаполисе, казалось бы, совсем не предусматривают соседства с братьями нашими меньшими. И пространства в городской квартире мало, и времени не хватает, и сил никаких, и даже денег лишних бывает жаль на содержание существа, не приносящего никакой материальной пользы. Но стоит поближе познакомиться с живой природой, полюбоваться на пестрых птичек и рыб, взять в руки теплого пушистого зверька – и в сердце даже самого убежденного «технократа» отыщется место для домашнего питомца. Не верите? Посетите «ЗооПалитру»® — и вы в этом убедитесь!
Читать далее »
Дата: 24 марта 2014
Содержание номера
Морская свинка: самый удобный грызун
Морские свинки в качестве домашних животных не так популярны, как хомячки или крыски. Даже ставшую модной в последние годы шиншиллу можно встретить чаще. А ведь свинки имеют целый ряд достоинств, по сравнению с прочими грызунами.
Кусочек моря. «У нас дома рыбки» и «у нас дома морской аквариум» – звучит совсем по-разному. Хотя может показаться, что по большому счёту, если отбросить эмоции, за этими двумя фразами стоит примерно один и тот же смысл. Так ли это?
Фантастические существа: вымышленные домашние животные. За свою историю человечество напридумывало немало мифических, вымышленных существ – сотни, тысячи самых причудливых созданий. Даже одни названия – уже сказка: амфисбена, гиппогриф, мантикора…
Надо ли подбирать выпавших из гнезда птенцов и бельчат? Скоро май-июнь, сезон выведения птенцов и бельчат. И часто случается, что сердобольные люди спасают выпавших из гнезд звериков, или птенцов-слетков (которые вовсе не выпали, кстати)… Но делать это нужно далеко не всегда (а если уж делать, то правильно), иначе можно не помочь, а навредить.
Газета СУРОК.ИНФО №1 (47), 2014 (5,6 MiB, 2 824 скачиваний)
Читать далее »
Дата: 19 марта 2014
Москва, ТПП РФ, 15 апреля 2014 г. Место проведения: Торгово-промышленная палата России (ул. Ильинка, 6), библиотека ТПП РФ (каб. 310).
Организаторы: Подкомитет по предпринимательству в сфере зообизнеса Комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП РФ, Комиссия по зообизнесу «ОПОРЫ РОССИИ», Технический комитет 140 Росстандарта «Продукция и услуги для непродуктивных животных», Союз предприятий зообизнеса.
Читать далее »