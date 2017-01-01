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Морская свинка: самый удобный грызун

Морские свинки в качестве домашних животных не так популярны, как хомячки или крыски. Даже ставшую модной в последние годы шиншиллу можно встретить чаще. А ведь свинки имеют целый ряд достоинств, по сравнению с прочими грызунами.

Кусочек моря. «У нас дома рыбки» и «у нас дома морской аквариум» – звучит совсем по-разному. Хотя может показаться, что по большому счёту, если отбросить эмоции, за этими двумя фразами стоит примерно один и тот же смысл. Так ли это?

Фантастические существа: вымышленные домашние животные. За свою историю человечество напридумывало немало мифических, вымышленных существ – сотни, тысячи самых причудливых созданий. Даже одни названия – уже сказка: амфисбена, гиппогриф, мантикора…

Надо ли подбирать выпавших из гнезда птенцов и бельчат? Скоро май-июнь, сезон выведения птенцов и бельчат. И часто случается, что сердобольные люди спасают выпавших из гнезд звериков, или птенцов-слетков (которые вовсе не выпали, кстати)… Но делать это нужно далеко не всегда (а если уж делать, то правильно), иначе можно не помочь, а навредить.

Газета СУРОК.ИНФО №1 (47), 2014 (5,6 MiB, 2 852 скачиваний)

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